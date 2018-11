Wintertransfer lonkt voor Jetro Willems: ‘Dat bekijken we in januari’

Jetro Willems is op een zijspoor beland bij Eintracht Frankfurt. De vleugelverdediger, 24 jaar, zit al twee maanden voornamelijk op de bank in Duitsland. De vorig jaar zomer van PSV overgekomen back speelde op 26 september zijn laatste volledige wedstrijd in de Bundesliga, bij Borussia Mönchengladbach (3-1 verlies).

Adolf Hütter, de trainer van de huidige nummer vier van de Bundesliga, deed daarna nog maar sporadisch beroep op Willems. Vier invalbeurten van in totaal 54 minuten en een basisplaats in het Europa League-duel met Apollon Limassol (2-3 winst) vielen de voormalig jeugdspeler van Sparta Rotterdam slechts ten deel.

Volgens BILD is een vertrek van Willems in januari een serieuze optie voor Eintracht Frankfurt, al dan niet op huurbasis. “Het team draait nu goed, maar ik hoop dat ik snel mijn kans zal krijgen en dan moet ik zorgen dat ik er sta”, laat Willems, die een verbintenis tot medio 2021 heeft, in een reactie weten.

Willems is zelf naar eigen zeggen niet bezig met een transfer. “Dat bekijken we in januari, daar is het nu nog te vroeg voor.” Eintracht is momenteel bezig aan de beste reeks van het seizoen. Liefst acht van de laatste negen duels in alle competities werden in winst omgezet. Alleen 1. FC Nürnberg kon niet worden verslagen.