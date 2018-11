‘Mino Raiola laat naam van Kenny Tete vallen in gesprekken met grootmacht’

Mino Raiola voert volgens berichten uit Italië de afgelopen dagen intensieve gesprekken met AC Milan over een rentree van Zlatan Ibrahimovic en de terugkeer van de Zweed in het San Siro lijkt bijna in kannen en kruiken te zijn. De spits zou inmiddels persoonlijk rond zijn met i Rossoneri over een contract voor een halfjaar ter waarde van twee miljoen euro, dat als de samenwerking bevalt met nog een seizoen verlengd kan worden.

De naam van Ibrahimovic is volgens Tuttosport echter niet de enige die tijdens de onderhandelingen tussen Raiola en Milan ter sprake is gekomen. De Italiaanse sportkrant weet namelijk te melden dat de zaakwaarnemer ook zijn cliënt Kenny Tete heeft genoemd in de gesprekken met de huidige nummer vijf van de Serie A.

Tete speelt sinds de zomer van vorig jaar voor Olympique Lyon en kwam in zijn eerste jaar in de Ligue 1 nog tot 22 wedstrijden. Dit seizoen kwam hij echter slechts pas eenmaal in actie in de competitie en het lijkt dus niet onwaarschijnlijk dat de twaalfvoudig Oranje-international, die maandag nog de negentig minuten volmaakte tegen Duitsland, in januari aan zal sturen op een vertrek.

Hoewel AC Milan gecharmeerd is van de kwaliteiten van de voormalig Ajacied, is het echter maar de vraag of de club gaat toehappen. Versterkingen voor de rechtsbackpositie hebben op dit moment geen prioriteit voor trainer Gennaro Gattuso, zo klinkt het. De oefenmeester zou daarentegen wel op zoek zijn naar aanwinsten voor op het middenveld en centraal in de verdediging, zodat Milan tot het einde van het seizoen mee kan strijden voor Champions League-kwalificatie.