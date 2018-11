‘Zaakwaarnemer achter miljoenentransfer Ajax verdacht van omkoping’

Ajax betaalde KV Mechelen begin dit jaar 8,25 miljoen euro voor de diensten van Hassane Bandé, die in de voorbereiding op het huidige seizoen uiteindelijk de overstap maakte naar Amsterdam. Vanwege aanhoudend blessureleed beleefde de huidige nummer twee van Eredivisie op het veld vooralsnog echter weinig plezier aan de aanvaller en zijn transfer krijgt nu mogelijk ook buiten de lijnen nog een staartje.

Voetbal International weet woensdag namelijk te melden dat Evert Maeschalk, een van de voetbalmakelaars achter de transfer van Bandé, in België wordt verdacht van omkoping. De twintigjarige dribbelaar wordt normaalgesproken begeleid door Afrikaanse zaakwaarnemers, maar zij wilden er vanwege de omvang van het bedrag waar Bandé voor naar Ajax vertrok een ervaren man bij.

De keuze viel uiteindelijk op Maeschalk en hij is nu een van de zeven voetbalmakelaars die in de omvangrijke fraudezaak Propere Handen is aangemerkt als verdachte. De zaakwaarnemer zelf is momenteel wel op vrije voeten en zijn status als verdachte heeft tot verbaasde reacties geleid bij het voetbaljournaille in België. Maeschalk, die in Nederland ook Jannes Vansteenkiste en Lucas Schoofs bij respectievelijk Roda JC Kerkrade en NAC Breda begeleidt, zou zelfs bij de meest kritische volgers bekendstaan als een van de weinige integere makelaars.

Ajax heeft tegenover Voetbal International bevestigd op de hoogte te zijn van de berichten omtrent Maeschalk. De club laat echter eveneens weten dat er geen zaken met hem gedaan konden worden als hij toentertijd niet officieel geregistreerd stond bij de KNVB: “Daarnaast hebben wij ook een intern beleid: Ajax doet alleen zaken met mensen die wij op basis van zelf vergaarde informatie betrouwbaar achten. Daarmee doelen we niet alleen op intermediairs, maar ook andere zakelijke partijen”, legt de club verder uit.