Vitesse gaat het schip in met sponsor: ‘De claim ligt bij de curator’

Vitesse overlegde over het voorbije boekjaar een winst van negen miljoen euro, zo werd afgelopen maand bekend. Dat is een gigantisch verschil met het jaar daarvoor toen de Arnhemse club nog een verlies van 10,2 miljoen noteerde. Volgens de woensdageditie van De Telegraaf was er desondanks een fikse tegenvaller op commercieel vlak.

Swoop fungeerde in 2017/18 als hoofdsponsor en prijkte op de shirts van Vitesse. Het bedrijf dat in tweedehands telefoons, laptops en elektronica handelt en vorige maand faillissement aanvroeg, blijkt echter niet aan zijn financiële verplichtingen te hebben voldaan. Volgens het dagblad zou de Arnhemse club nog een bedrag van vier ton tegoed hebben.

“Het klopt dat er een bepaald bedrag open staat”, bevestigt algemeen directeur Joost de Wit van Vitesse, dat inmiddels Droomparken als shirtsponsor heeft. “Over de hoogte van dat bedrag doen we echter geen uitspraken. Onze claim ligt inmiddels bij de curator van Swoop.”

Het is voor het eerst sinds het boekjaar 2009-2010 dat Vitesse weer eens zwarte cijfers schrijft. Destijds stond het positieve saldo op 1,6 miljoen euro. Na de overname in de zomer van 2010 ging het financieel snel bergafwaarts bij de Gelderlanders. Onder leiding van De Wit werd na het vertrek van Merab Jordania een rigoureuze én succesvolle sanering ingezet, mede door verkoop van diverse spelers.