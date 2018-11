Flinke tegenvaller voor FC Utrecht: ‘Ik heb enkele maanden nodig’

Een flinke tegenvaller voor Simon Makienok en FC Utrecht. De vandaag 28 jaar geworden aanvaller moet opnieuw onder het mes, zo maakt hij zelf bekend op Instagram. Makienok blijft zodoende sukkelen met zijn rechterknie.

Vorig jaar, in de zomer van 2017, scheurde Makienok vlak na zijn komst naar FC Utrecht zijn voorste kruisband af. De teller bleef zodoende op tweemaal negentig minuten in de Europa League-duels met Valletta FC staan. Dit seizoen kwam de ruim twee meter lange spits nog niet verder dan 83 speelminuten in drie Eredivisie-optredens.

Makienok bleef sinds half september aan de kant, omdat hij last kreeg van stijfheid en zwellingen in het gewricht. Hij bezocht diverse specialisten in Nederland en Denemarken en de uitkomst is dat hij opnieuw een, kleine, operatie moet ondergaan. De verwachting is dat hij wederom maanden moet herstellen.

“Veel mensen vroegen mij waarom ik al enige tijd niet heb getraind en geen wedstrijden speel”, legt Makienok uit. “De waarheid is dat ik weer last heb gekregen van mijn knie. Ik heb er alles aan gedaan om te herstellen zonder operatie, maar dat is helaas niet gelukt.”

“Ik ben naar meerdere specialisten in Nederland en Denemarken geweest en de conclusie is dat ik een kleine operatie nodig heb om het probleem op te lossen. Die operatie zal snel plaatsvinden en daarna heb ik enkele maanden nodig voor de revalidatie”, besluit Makienok, die overkwam van Palermo.