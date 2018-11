‘PSV gaat in januari om de tafel en zwaait mogelijk twee spelers uit’

PSV gaat tijdens de winterstop om de tafel met Daniel Schwaab, wiens contract na dit seizoen afloopt. Beide partijen willen volgens de woensdageditie van het Eindhovens Dagblad 'aftasten of een langere samenwerking mogelijk is'. Daarnaast zal de koploper van de Eredivisie waarschijnlijk meewerken aan het vertrek van twee spelers.

Schwaab is ook dit seizoen een vaste basisspeler van PSV. De dertigjarige Duitser ondertekende medio 2016 een driejarige overeenkomst met de Eindhovenaren. In zijn eerste contractjaar schommelde Schwaab tussen basis en bank, maar in het laatste seizoen van Phillip Cocu groeide hij uit tot basiskracht. Ook voor Mark van Bommel is de ex-speler van onder meer Bayer Leverkusen en VfB Stuttgart een vaste waarde.

Het lijkt erop dat Nicolas Isimat-Mirin echter op weg naar de uitgang is. De Franse verdediger vormde vorig seizoen nog het centrale duo met Schwaab, maar komt nu niet meer in de plannen voor. Isimat-Mirin, 27 jaar, beschikt over een aflopende verbintenis. PSV zal daarom waarschijnlijk ook meewerken aan een vertrek in de winterstop.

Ook Bart Ramselaar komt dit seizoen niet in het verhaal voor. Onder leiding van Van Bommel is zijn perspectief bij PSV flink vertroebeld. Verwacht werd al dat de 22-jarige middenvelder afgelopen de zomer zou vertrekken. Nu ligt een winters vertrek voor de hand, al kan zijn nog twee jaar doorlopende contract een obstakel vormen.