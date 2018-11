‘Ajax hanteert vraagprijs van 84 miljoen euro voor ‘nieuwe Cruijff’’

Frenkie de Jong is woensdag wederom een van de hoofdrolspelers in de Engelse kranten. Volgens de Daily Mirror is er sprake van an upcoming bidding war rondom ‘de nieuwe Johan Cruijff'. Opvallend is dat de Engelse krant afgelopen weekeinde melding maakte van een naderend akkoord tussen Ajax en Manchester City, maar in de woensdageditie krijgt het verhaal een andere wending.

De krant schreef afgelopen zondag dat de clubs bijna tot een vergelijk over een transfersom van 68 miljoen euro waren gekomen. Door de steeds concretere interesse van Barcelona en andere Europese topclubs zou Ajax nu echter een ander standpunt hebben ingenomen en van mening zijn dat men aan de verkoop van de middenvelder een transfersom van ruim 84 miljoen euro kan overhouden.

De kans om onder Josep Guardiola te kunnen werken zou De Jong ervan hebben overtuigd om voor Manchester City te kiezen, zo ging het verhaal afgelopen weekeinde. De Oranje-international heeft gezien wat voor stappen spelers als John Stones, Raheem Sterling, Gabriel Jesus en Leroy Sané hebben gezet onder de Spanjaard en is onder de indruk, zo klinkt het. De Jong moet bij City de opvolger worden van Fernandinho en zijn komst geldt daarom als een prioriteit voor de regerend Engels landskampioen.

Het heeft er alle schijn van dat De Jong vroeg of laat ruimschoots de duurste uitgaande transfer ooit van de Amsterdammers zal worden. Dat record staat nu nog op naam van Davinson Sánchez, die vorig jaar voor veertig miljoen euro naar Tottenham Hotspur verkaste. Mocht Manchester City daadwerkelijk 84 miloen euro betalen, dan is De Jong in één klap de duurste clubaankoop ooit. Op dit moment is dat Riyad Mahrez, die voor 67,8 miljoen euro overkwam van Leicester City.