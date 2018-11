‘Feyenoord wil race met Ajax en PSV niet verliezen en aast op oude bekende’

Feyenoord brak dinsdag per direct met Richard Grootscholten. Voor de functie van hoofd opleidingen is Stanley Brard in beeld, zo meldt De Telegraaf woensdag. De club uit Rotterdam gaf een verschil van inzicht over het te voeren beleid als reden op om met Grootscholten, onder wiens leiding een groot aantal specialisten (mental coaches, fysieke trainers en externe bureau’s) buiten het veld werden toegevoegd, te breken.

De kracht van Feyenoords opleiding lag eerder bij praktijktrainers, zo stelt het dagblad. Door de vrijstelling van Grootscholten, die slechts 2,5 jaar op Varkenoord werkzaam is geweest, tot 1 maart 2019, is de weg vrij voor een terugkeer van Brard als hoofd opleidingen. Hij was tussen 2005 en 2013 de meest invloedrijke opleider die de Rotterdammers ooit op de loonlijst hadden staan. Onder diens leiding en met trainers als Jean-Paul van Gastel, Cor Adriaanse en Gaston Taument floreerde de opleiding van Feyenoord jarenlang.

Feyenoord wil het niveau van de jeugdopleiding verder omhoog schroeven en wil dat alles moet wijken voor het doorbreken van toptalenten, zeker nu de club op het punt staat miljoenen te investeren in een nieuw stadion. De club heeft vijftien miljoen euro geïnvesteerd in een trainingsaccommodatie voor de totale jeugdopleiding, weet dat Ajax ook nog grote investeringen doet in het jeugdcomplex, terwijl PSV de Herdgang verder verbouwt.

Volgens De Telegraaf is ook Ricardo Moniz, recent opgestapt bij AS Trencin, een kandidaat. Binnen de Feyenoord Academy en ook in andere geledingen van Feyenoord is veel animo voor een terugkeer van Brard. Grootscholten begon in april 2016 bij de jeugdopleiding van Feyenoord. Hij was eerder werkzaam bij Zaglebie Lubin FC in Polen, het Russische Kuban Krasnodar, de Vancouver Whitecaps in Canada en bij Sparta Rotterdam.

Onder Grootscholten stroomden onder anderen Tyrell Malacia, Lutsharel Geertruida, Mo El Hankouri, Dylan Vente, Wouter Burger, Orkun Kökcu en Ramon ten Hove door naar de A-selectie van Feyenoord. Beide partijen gaan officieel per 1 maart uit elkaar, maar Grootscholten is tot die tijd vrijgesteld van werkzaamheden.