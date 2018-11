Icardi en Dybala kunnen eindelijk écht juichen voor Argentinië

Argentinië heeft wederom aan het zelfvertrouwen gewerkt. Het team van bondscoach Lionel Scaloni was dinsdagavond lokale tijd in een vriendschappelijke interland in Mendoza met 2-0 te sterk voor Mexico, dankzij de eerste interlandtreffers van Mauro Icardi en Paulo Dybala. Sinds de eliminatie op het WK in Rusland, mét Scaloni aan het roer én zonder Lionel Messi won la selección albiceleste vier van de zes interlands.

Icardi brak na twee minuten de ban, met zijn eerste interlandgoal in zijn achtste optreden voor zijn vaderland. Na een goede pass van Erik Lamela rondde de aanvaller beheerst af achter doelman José de Jesús Corona: 1-0. Een ambitieuze omhaal van Henry Martin was de eerste poging van Mexico, waar Erick Gutierrez alleen de eerste helft meedeed. Vlak voor rust probeerde Víctor Guzmán tevergeefs uit een vrije trap te scoren, maar el Tri slaagde er niet in de bal in het vijandelijke doel te krijgen.

Argentinië had in de eerste 45 minuten het betere van het spel, maar kwam niet verder dan een mislukt schot van Lamela. Laatstgenoemde was in het tweede bedrijf ook dicht bij de 2-0 toen Corona in actie moest komen op diens vrije trap. Mexico, dat eerder deze maand in Córdoba ook al met 2-0 van Argentinië verloor, liet zich echter ook niet onbetuigd. Debutant Paulo Gazzaniga verrichtte een goede redding op een kopbal van Jesús Gallardo en voorkwam vijf minuten voor tijd ook een goal van Guzmán.

Het team van Scaloni verzekerde zich al counterend van de overwinning. Na een goede actie van Giovanni Simeone aan de linkerkant tekende Dybala met zijn eerste goal in achttien A-interlands voor de eindstand: 2-0. Nicolás Tagliafico zat negentig minuten op de bank. Argentinië boekte zodoende de vierde zege onder leiding van Scaloni, die een goede kans maakt om als definitieve bondscoach te worden aangesteld. Alleen tegen Colombia (0-0) en Brazilië (1-0) kon geen zege worden geboekt.