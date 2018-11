Frankrijk herstelt zich enigszins van nederlaag tegen Nederlands elftal

Frankrijk heeft zich dinsdagavond enigszins hersteld van de nederlaag tegen het Nederlands elftal. Vier dagen na het verrassende verlies in Rotterdam zegevierde de ploeg van bondscoach Didier Deschamps in de oefeninterland tegen Uruguay. Een rake strafschop van Olivier Giroud zorgde in het Stade de France voor het klassenverschil: 1-0.

Frankrijk was in de eerste helft het dichtst bij een doelpunt. De eerste kans was voor Giroud, maar de beste mogelijkheden in de eerste 45 minuten waren voor Kylian Mbappé. aanvaller verliet vervolgens al voor rust ongewild het veld toen hij vervelend op zijn schouder viel na een afgeslagen aanval. Uruguay kende een sterke fase na ongeveer twintig minuten, maar de belangrijkste spelers slaagden er niet in om het team op sleeptouw te nemen.

Het team van Deschamps nam al vroeg de leiding. Martín Cáceres keerde een inzet van Antoine Griezmann met zijn hand, waarna Giroud het thuisteam vanaf elf meter naar de voorsprong schoot: 1-0. Tot veel meer waren los Bleus in het restant van de tweede helft niet in staat en zodoende kon Uruguay zich niet revancheren voor de verloren kwartfinale op het WK in Rusland.

Hoewel Uruguay in Saint-Denis meer balbezit had, verstuurde Frankrijk bijna twee keer zoveel passes en toonde de wereldkampioen aan een meester te zijn in het verplaatsen van de bal en op een efficiënte wijze. Alassane Pléa mocht tien minuten voor tijd zijn debuut maken als Frans international.