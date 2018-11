Italië weet pas in 93e minuut raad met uitblinkende Horvath

De oefeninterland tussen Italië en de Verenigde Staten heeft dinsdagavond in extremis een winnaar opgeleverd. De krachtmeting in de Luminus Arena in Genk eindigde in 1-0. Het was voor Roberto Mancini, die afgelopen weekeinde met Italië naast de finaleronde van de Nations League greep, pas zijn derde zege in negen interlands als bondscoach. De Verenigde Staten boekten maar vier zeges in hun laatste zestien interlands.

Italië werkte een frustrerende eerste helft af: het team van Mancini domineerde weliswaar in de eerste 45 minuten, maar dit resulteerde niet in doelpunten. Dit overkwam i Azzurri bovendien in elke eerste helft van de laatste zeven interlands. Federico Chiesa had in de openingsfase twee goede mogelijkheden. Ethan Horvath keerde zijn inzet na een lange bal van Leonardo Bonucci en daarna schoot hij van afstand naast het Amerikaanse doel.

De Italianen verhoogden de druk op de defensie van het jonge Team USA, dat in de gehele eerste helft niet één doelpoging ondernam. Bonucci kopte uit een vrije trap van debutant Stefano Sensi recht in de handen van Horvath, die daarna uiterst attent reageerde op vrije trappen van met name Domenico Berardi en Marco Verratti. Het was voor de keeper zijn eerste interland voor de Verenigde Staten in ruim een jaar tijd.

Ook in de tweede helft slaagde Italië er zeer lange tijd niet in om Horvath te passeren. Verratti kopte de bal na voorbereidend werk van invaller Vincenzo Grifo enkele meters naast en basisdebutant Kevin Lasagna vond Horvath op zijn weg. Het was echter aan Salvatore Sirigu te danken dat de eerste kans voor de Verenigde Staten, na dik een uur spelen, niet de 0-1 betekende. Walker Zimmerman ontsnapte aan de aandacht van zijn tegenstander en zag hoe de doelman zijn inzet formidabel pareerde.

Horvath voorkwam twintig minuten voor tijd dat een heerlijke inzet van Grifo richting de bovenhoek alsnog de 1-0 betekende. Hoe Italië het ook probeerde, de bal wilde maar niet in het doel. Zo schoot Lasagna de bal vijf minuten voor tijd over het doel, na een actie van de debuterende Moise Kean. In de extra tijd kreeg Italië alsnog loon naar werken. Invaller Roberto Gagliardini bezorgde de bal bij de eveneens ingevallen Matteo Politano, die de bal wel langs Horvath kreeg: 1-0.