Arek Milik berooft Duitsland van geplaatste status bij EK-loting

Portugal heeft de groepsfase van de Nations League afgesloten met een gelijkspel tegen Polen. De Europees kampioen kwam in eigen land nog wel op voorsprong, maar zag Arek Milik in de tweede helft voor de gelijkmaker tekenen: 1-1. Polen was vooraf reeds gedegradeerd uit Divisie A, maar verzekerde zich met het gelijkspel wel ten koste van Duitsland van een geplaatste status bij de EK-loting van volgende maand.

Portugal verzekerde zich afgelopen zaterdag met een doelpuntloos gelijkspel op bezoek bij Italië van de groepswinst, terwijl het lot van Polen daarvoor al was bezegeld. Het publiek in het Estádio Dom Afonso Henriques in Guimarães kreeg absoluut geen spektakelstuk voorgeschoteld, maar kon na ruim een halfuur voetballen wel juichen voor het openingsdoelpunt van de thuisploeg. Renato Sanches legde de bal uit een hoekschop neer bij de eerste paal, waarna André Silva doelman Wojciech Szczesny klopte met een achterwaartse kopbal.

De Portugezen leken daarmee op rozen te zitten, maar een foutieve pass van Renato Sanches leidde na ruim een uur de gelijkmaker in. De middenvelder van Bayern München verstuurde door de as van het veld een gevaarlijke pass richting Willian, waarna Polen het spel kon overnemen. Przemyslaw Frankowski had vervolgens een fraaie pass in huis op Arek Milik, die in het strafschopgebied van Portugal werd neergehaald door Danilo. Laatstgenoemde ontving een directe rode kaart en Milik tekende vanaf de strafschopstip voor de 1-1.

Met een man meer ging Polen op zoek naar de zege. Piotr Zielinski nam het Portugese doel tien minuten voor tijd onder vuur na een fraaie dribbel, maar de middenvelder van Napoli schoot uiteindelijk op de vuisten van Beto. Polen slaagde er uiteindelijk niet meer in de 1-2 te forceren, maar zal door het punt wel groepshoofd zijn tijdens de EK-kwalificatiecyclus. De ploeg verzamelde in vier Nations League-wedstrijden twee punten en houdt Duitsland ternauwernood onder zich op basis van een beter doelsaldo. Die Mannschaft zullen bij de EK-loting terug te vinden zijn in pot 2.