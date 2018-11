Seedorf en Kluivert kunnen na uitvallen Neymar niet stunten tegen Brazilië

Clarence Seedorf en Patrick Kluivert zijn er met Kameroen niet in geslaagd te stunten tegen Brazilië. Het Afrikaanse land verweerde zich dinsdagavond kranig in een oefenduel met de Goddelijke Kanaries, maar moest het hoofd uiteindelijk toch buigen in Engeland: 1-0. Bij Brazilië viel sterspeler Neymar al vroeg in de wedstrijd geblesseerd uit.

In de thuishaven van Milton Keynes Dons kreeg Brazilië razendsnel een tegenvaller te verwerken: Neymar greep na zes minuten voetballen naar de lies en moest zich vervolgens onmiddellijk laten vervangen. Zonder zijn sterspeler was het Zuid-Amerikaanse land daarna de bovenliggende partij. Roberto Firmino had halverwege de eerste helft de openingstreffer op zijn voet, maar de aanvaller van Liverpool schoot uit kansrijke positie uiteindelijk recht op André Onana.

De doelman van Ajax hield Kameroen in het vervolg van de eerste helft nog enkele keren op de been, maar moest een minuut voor rust alsnog vissen. Richarlison, die als vervanger van Neymar was ingevallen, liet Onana met het hoofd kansloos uit een hoekschop van Willian. Kort na de onderbreking ontsnapte Kameroen aan een ruimere achterstand: Willian bracht de bal gevaarlijk voor het doel van Onana, maar Gabriel Jesus en Richarlison kwamen beiden een teenlengte tekort om de bal binnen te lopen.

Aan de andere kant liet Stéphane Bahoken een enorme kans op de gelijkmaker onbenut. De aanvaller van Angers had de bal voor het inschieten na een voorzet van Karl Toko Ekambi, maar faalde uiteindelijk in de afronding. Luttele minuten voor die enorme mogelijkheid voor Bahoken had Gabriel Jesus de paal geraakt en halverwege de tweede helft teisterde ook Arthur Melo het aluminium namens Brazilië. Daardoor mocht Kameroen blijven hopen op een resultaat, maar de manschappen van Seedorf en Kluivert slaagden er uiteindelijk niet meer in de gelijkmaker te forceren.