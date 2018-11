Venema schittert met hattrick in duel tussen beloften FC Utrecht en Ajax

Jong FC Utrecht heeft dinsdagavond drie belangrijke punten gepakt. Het team van Robin Pronk was in De Galgenwaard te sterk voor de beloften van Ajax. Zeven van de negen punten van de Utrechtse beloften dit seizoen werden tegen beloftenteams verzameld: 3-2 tegen Jong PSV, 2-2 tegen Jong AZ en 4-3 tegen Jong Ajax. Nick Venema was met een hattrick de onbetwiste smaakmaker van Jong FC Utrecht, dat niet langer hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie is.

De beloften van FC Utrecht namen reeds na acht minuten de leiding. De defensie van Jong Ajax had geen antwoord op een individuele actie van Sylla Sow, waarna Venema met een intikker de ban brak: 1-0. Vijf minuten later was het wederom raak. Na voorbereidend werk van Tim Brinkman werkte Venema de bal opnieuw achter Stan van Bladeren en verscheen in de dertiende minuut al de 2-0 op het scorebord.

Ruim zeshonderd toeschouwers zagen hoe Jong FC Utrecht naar een derde treffer zocht, maar uiteindelijk na dik een half uur de 2-1 om de oren kreeg. Redouan El Yaakoubi ruimde een bal niet lekker op, waarna Saku Ylatupa oog in oog met Maarten Paes koeltjes afrondde. De bezoekers wilden nog voor rust een gelijkmaker forceren, maar Paes voorkwam op acrobatische wijze dat Kaj Sierhuis de 2-2 kon maken.

In de tweede helft trok Jong FC Utrecht het duel naar zich toe. Drie minuten na de pauze completeerde Venema zijn hattrick en na nog geen uur spelen maakte het team van Pronk er 4-1 van: Boy Kemper werkte een bal van Sow in zijn eigen doel. Teun Bijleveld maakte al dan niet bewust de 4-2 in de 65e minuut, maar tot meer was Jong Ajax lange tijd niet in staat.

Van Bladeren voorkwam dat Venema enkele minuten voor het einde zijn vierde van de avond maakte. Na een overtreding van Perr Schuurs op Venema, ontfermde de aanvaller zich over de toegekende elfmetertrap. Van Bladeren raadde echter zijn intenties en keerde zijn harde schot in de hoek. De 4-3 van Vaclav Cerny in de extra tijd kwam te laat voor Jong Ajax. Jong FC Utrecht staat nu achttiende, terwijl de Amsterdamse beloften op een elfde stek terug te vinden zijn.