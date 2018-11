Hoofd jeugdopleiding weg bij Feyenoord ‘na verschil van inzicht’

Feyenoord en Richard Grootscholten gaan per 1 maart 2019 uit elkaar, zo meldt de Rotterdamse club dinsdagavond. Grootscholten is tot die tijd vrijgesteld van werkzaamheden, zodat hij zich in alle rust kan oriënteren op een nieuwe functie buiten de club. De aard van het vertrek ligt in een verschil van inzicht over het te voeren beleid.

Partijen hebben overeenstemming bereikt over de tussentijdse beëindiging van zijn contract en hebben besloten geen verdere mededelingen te doen over het vertrek van het hoofd van Feyenoord Academy. Grootscholten begon in april 2016 bij Feyenoord Academy. Hij kwam destijds over van Zaglebie Lubin FC in Polen, waar hij de functie van technisch manager bekleedde en verantwoordelijk was voor het opzetten van een professionele jeugdopleiding in Nederlandse stijl.

Daarvoor was hij werkzaam bij het Russische Kuban Krasnodar, de Vancouver Whitecaps in Canada en bij Sparta Rotterdam als hoofd jeugdopleiding en later technisch directeur. Onder Grootscholten stroomden onder anderen Tyrell Malacia, Lutsharel Geertruida, Mo El Hankouri, Dylan Vente, Wouter Burger, Orkun Kökcu en Ramon ten Hove door naar het eerste elftal van Feyenoord.

Het besluit is enigszins opvallend te noemen. Feyenoord verlengde het contract met Grootscholten in april nog met twee jaar. Hij nam in 2016 het stokje over van Damien Hertog, die bij Feyenoord een trainersfunctie kreeg.