Kluivert, De Ligt en drietal favoriet voor Golden Boy award

De kans blijft aanwezig dat Rafael van der Vaart in 2018 eindelijk een landgenoot als opvolger krijgt als Golden Boy. Tuttosport heeft dinsdagmiddag namelijk de vijf meest populaire kanshebbers voor de prijs van grootste talent van Europa bekendgemaakt en tussen die namen prijken twee Nederlandse spelers: Justin Kluivert en Matthijs de Ligt zijn allebei nog in de race voor de award.

Naast de aanvaller van AS Roma en de verdediger van Ajax maken ook Patrick Cutrone van AC Milan, Liverpool-verdediger Trent Alexander-Arnold en Vinícius Júnior van Real Madrid deel uit van de huidige top vijf waar 35 journalisten tot eind november op kunnen stemmen. Onder meer Feyenoord-doelman Justin Bijlow, Timothy Fosu-Mensah van Manchester United en Hertha BSC-aanvaller Javairô Dilrosun, die maandag debuteerde voor Oranje, stonden in eerste instantie op de shortlist van honderd namen, maar vielen al eerder af.

Een gezelschap van 35 journalisten bepaalt wie Kylian Mbappé zal opvolgen als beste speler onder de 21 jaar op de Europese velden. De aanvaller van Paris Saint-Germain is een opvallende afwezige in de huidige top vijf, zo meldt organisator en Italiaanse sportkrant Tuttosport dinsdagavond.

In het verleden werd de prijs gewonnen door onder meer Van der Vaart, die in 2003 de eerste was, Wayne Rooney, Lionel Messi, Cesc Fàbregas, Sergio Agüero en Paul Pogba. De award wordt op 17 december tijdens een gala in Turijn uitgereikt aan de winnaar.