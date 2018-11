Oranje Onder-19 kent met toernooiwinst goede generale voor EK

Oranje Onder-19 zal aankomende zomer met een goed gevoel afreizen naar Armenië voor het daar georganiseerde jeugd-EK. De formatie van bondscoach Maarten Stekelenburg heeft dinsdagmiddag namelijk het UEFA Pre Tournament, dat in het in de Kaukasus gelegen land werd georganiseerd als opwarmertje voor het EK, op zijn naam geschreven. In de finale van het vierlandentoernooi werd met 2-1 gewonnen van Portugal.

Na eerdere zeges op Armenië en Duitsland mocht Oranje het in de eindstrijd opnemen tegen de Zuid-Europeaanse talenten en de twee ploegen stelden niet teleur. Met veel kansen over en weer werd er een aantrekkelijke finale van gemaakt en doordat alle drie de doelpunten pas in het laatste kwartier van de wedstrijd vielen bleef het tot in de slotminuut spannend.

Oranje wist de ban in de slotfase te breken toen Ryan Gravenberch uit een corner hard op de lat schoot en invaller Lutsharel Geertruida de bal vervolgens uit de rebound met het hoofd wel tot een doelpunt wist te promoveren. Tiago Dantas bracht Portugal daarna met een knap schot in de kruising weer op gelijke hoogte, maar de Portugezen wisten uiteindelijk niet stand te houden. Nadat Ludovits Reis door goed jaagwerk de bal vervoverde, kon de eveneens ingevallen Thijs Dallinga voor de 2-1 tekenen.