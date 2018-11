‘Arsenal is ook tevreden over mij, aangezien ze me niet wilden verkopen’

Alexandre Lacazette speelde zijn hele carrière voor Olympique Lyon, tot hij de Franse club vorige zomer verruilde voor Arsenal. The Gunners telden 53 miljoen euro neer voor de 27-jarige spits, die een wat moeizaam eerste seizoen kende in Londen. Toch heeft dat Lacazette niet aan het twijfelen gebracht, zo vertelt hij de Arsenal Player.

“Mijn eerste herinneringen van Arsenal zijn de doelpunten van Titi Henry. Nu ben ik hier, dus ik wil de fans gelukkig maken. Ik tekende op tienjarige leeftijd bij Olympique Lyon. Eigenlijk wilden ze me drie jaar eerder al hebben, maar mijn vader zei: Je bent nog te jong, je moet eerst dingen leren met je vrienden en plezier hebben. Een jaar geleden was ik toe aan de volgende stap in mijn carrière”, vertelt Lacazette.

De Franse spits zorgde dit seizoen in vijftien wedstrijden voor zes doelpunten en vier assists. “Ik sprak een aantal jaar geleden al met Arsenal, maar dat was niet het juiste moment. Toen de club vorig jaar kwam, was ik blij en verliepen de onderhandelingen enorm snel. Ik ben blij dat ik nu de competitie, de club en mijn ploeggenoten heb leren kennen. De club is ook tevreden over mij, aangezien ze me niet wilden verkopen. Ze gaven aan dat ze blij waren dat ik onderdeel was van het team.”