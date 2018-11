Ipurua vreest zaterdag visite van Marco Asensio en opgeleefd Real Madrid

Eibar won dit seizoen slechts vier van de twaalf wedstrijden in LaLiga. Drie van deze overwinningen vonden voor eigen publiek plaats. Real Madrid beging tot dusver nog geen enkele misstap onder leiding van Santiago Solari: vier overwinningen in vier officiële duels. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Estadio Municipal de Ipurua, zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur.

O Real Madrid verloor niet één van zijn acht ontmoetingen met Eibar in LaLiga: zeven overwinningen, een remise. De Koninklijke won elk van zijn vier visites aan Ipurua.

O Tegen geen enkele andere LaLiga-club incasseerde Eibar in eigen huis meer tegengoals dan tegen Real Madrid: twaalf, evenveel als tegen Barcelona.

O Real Madrid verloor maar één van de laatste 25 ontmoetingen in LaLiga tegen Baskische clubs: twintig zeges, vier remises. Dat was echter afgelopen maand op bezoek bij Deportivo Alavés: 1-0.

O Sinds de aanstelling van Santiago Solari heeft Real Madrid een scoringspercentage van 19,3 procent. In de eerste tien LaLiga-wedstrijden van deze voetbaljaargang, onder de ontslagen Julen Lopetegui, was dat slechts 7,8 procent.

O Na de doelpuntloze remise bij Real Valladolid (0-0) kan Eibar voor het eerst sinds april in twee LaLiga-duels op rij het doel schoonhouden.

O Tegen geen enkele andere club maakte Marco Asensio meer doelpunten in LaLiga dan tegen Eibar: vier.

O Van alle LaLiga-clubs verloor Eibar het vaakst de bal dit seizoen: 2175 keer. Real Madrid daarentegen leed het minste aantal keer balverlies: 1462 keer.

O Karim Benzema was in zijn laatste drie LaLiga-wedstrijden namens Real Madrid tegen Eibar bij vier doelpunten betrokken: twee assists, twee doelpunten.

O José Luis Mendilibar, trainer van Eibar, won als trainer slechts één van zijn zeventien wedstrijden tegen Real Madrid in LaLiga: drie remises, dertien nederlagen. Dat was een 1-0 zege in november 2008, als trainer van Real Valladolid.

O Joan Jordán, middenvelder van Eibar, was bij drie van de laatste vijf doelpunten van de Basken in LaLiga betrokken: twee assists, een doelpunt.