Marokko lijkt mis te grijpen: ‘Het is mijn droom om voor Frankrijk te spelen’

Mattéo Guendouzi kan als zoon van een Franse moeder en Marokkaanse vader voor twee verschillende nationale ploegen uitkomen en zijn goede prestaties bij Arsenal hebben de middenvelder inmiddels de interesse van de Marokkaanse bondscoach Hervé Renard opgeleverd. De keuzeheer is naar verluidt van plan om een poging te doen Guendouzi voor de Leeuwen van de Atlas te laten kiezen, maar de hoop dat de jongeling voor het Noord-Afrikaanse land zal gaan spelen, lijkt nu tevergeefs te zijn.

“Ik heb, sinds ik jong was, altijd voor de Franse vertegenwoordigende elftallen gespeeld. Het is een droom om ook voor de nationale ploeg te spelen. En ik hoop ook dat dat gaat lukken, het is aan mij om die droom uit te laten komen”, is Guendouzi tegenover Canal+ duidelijk over zijn wens om ooit voor les Bleus uit te komen.

Guendouzi werd in negentien jaar geleden geboren in het Franse Poissy en doorliep vervolgens de jeugdopleidingen van Paris Saint-Germain en Lorient. Die laatste club gunde hem in oktober 2016 zijn profdebuut en verkocht hem vervolgens afgelopen zomer voor acht miljoen euro aan Arsenal. De international van Jong Frankrijk kwam vooralsnog negen keer in actie in de Premier League en heeft een goede indruk gemaakt in zijn eerste maanden in Londen.