Koers Ajax bereikt recordhoogte: ‘Waar gejuicht wordt, gaat de koers omhoog’

De koers van Ajax op de beurs bereikte afgelopen week een recordhoogte. De aankoopprijs van een aandeel in de Amsterdamse voetbalclub stond maandag op een all-time high van €14,60, al is de koers inmiddels gezakt naar €14,40. Quote schrijft de voorspoed van Ajax op de beurs gedeeltelijk toe aan de stormachtige ontwikkeling van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt.

“Waar gejuicht wordt, gaat de beurskoers omhoog. Dat is een wet die al zo lang bestaat als de beurs zelf. Dankzij de recente Europese opmars waar Ajax mee bezig is en de herrijzenis van Oranje stijgt de transferwaarde van twee van de meest begeerde spelers van het moment”, schrijft Quote. Zowel De Jong als De Ligt wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar een Europese topclub.

Het duo zou Ajax tientallen miljoenen kunnen opleveren en dat zorgt voor optimisme op de beurs. “Het goede humeur is aanstekelijk. Niet alleen in Gelsenkirchen was de stemming onder de Oranje-fans opperbest. Ook op de beursvloer juichte men een aantal uur eerder voor die jonge blonde gasten van Ajax. Een all-time-high. Wie had dat begin dit seizoen gedacht? Menig Ajax-fan dan wel beursspeculant met een voorliefde voor ballen niet”, zo klinkt het.