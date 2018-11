‘Gure wind’ in Heerenveen: betrokken maken zich ernstig zorgen

Er waait een 'gure wind' rond het Abe Lenstra Stadion, zo schrijft de Leeuwarder Courant dinsdag. De Friese krant heeft veel gesprekken gevoerd met personen binnen en rond de club en merkte daarbij breed gedeelde onvrede over de staat van de club. Heerenveen 'staat in alle opzichten stil'; sponsors, supporters, vrijwilligers en medewerkers maken zich ernstig zorgen.

Heerenveen staat momenteel negende in de Eredivisie. Niet alleen de sportieve prestaties, maar ook de financiën baren zorgen. Ondanks het 'forse' eigen vermogen van circa twintig miljoen euro moet Heerenveen ieder jaar korten op de begroting. "Flinke operationele tekorten moeten worden opgevangen door de verkoop van spelers, de tribunes zijn steeds minder goed gevuld en het voetbal houdt al heel lang niet over."

Ondertussen klinkt kritiek op Luuc Eisenga. De algemeen directeur begon in februari 2016 veelbelovend: Heerenveen vond een nieuwe hoofdsponsor en de stadionhuur ging omlaag. De 'eerste echte smet' was het min of meer gedwongen vertrek van commercieel manager Henk Bloemers. "Inmiddels dringt binnen diverse geledingen van de club de vraag zich op: waar is het perspectief, het vergezicht, de visie?"

"Waar is de herkenbaarheid en de warmte? Waar blijven de plannen om de ondernemersloges weer te vullen? Wanneer wordt trainingscomplex Skoatterwâld nu eindelijk aan een grote renovatie onderworpen? Wat voor club wil Heerenveen zijn? Welk verwachtingspatroon is anno 2018 realistisch?", somt de krant op. "Maar ook: hoe kan de omzet worden vergroot? Er liggen plannen, maar sponsoren geven aan dat hier te weinig mee gebeurt."

De positie van Eisenga staat niet ter discussie. Hij heeft een contract voor onbepaalde tijd en wordt gesteund door de raad van commissarissen, bevestigt voorzitter Jorrit Jorritsma. Zelf vindt Eisenga dat hij goed werk heeft geleverd. "Uit dit verhaal blijkt maar weer: vertrouwen komt te voet en gaat te paard", geeft hij aan. "Daadkracht moet je langs de meetlat leggen. Is de rust teruggekeerd binnen de club? Hoe groot is het vertrouwen van de ondernemingsraad in de rvc en directie? Is het stadiondossier opgelost? Hebben we een goede transferperiode gehad?"