‘Ik heb de wens om ooit in de Premier League te spelen, maar ik ben gelukkig’

Alex Sandro speelt sinds 2015 voor Juventus, dat hem destijds voor 26 miljoen euro overnam van FC Porto. De Braziliaanse vleugelverdediger werd reeds een aantal keer in verband gebracht met een overstap naar de Premier League, waar onder meer Chelsea en Manchester City hem op de korrel zouden hebben. Alex Sandro stelt dat hij zichzelf op termijn wel in Engeland ziet spelen.

“Ik denk het wel, op een dag”, antwoordt Alex Sandro op vragen over een eventuele transfer naar de Premier League tijdens de persconferentie voorafgaand aan de interland tussen Brazilië en Kameroen, die dinsdagavond in het Engelse Milton Keynes wordt afgewerkt. “Wie weet wat er zal gebeuren. Ik heb de wens om ooit in de Premier League te spelen, maar ik ben momenteel gelukkig op de plaats waar ik ben. Bij Juventus en in de competitie waarin ik speel.”

“Op dit moment denk ik er alleen aan om verder te gaan bij Juventus, omdat ik daar gelukkig ben”, tekent de Daily Mail op uit de mond van de Braziliaanse vleugelverdediger. Het contract van de twaalfvoudig international, die eerder ook voor Club Deportivo Maldonado, Santos en Clube Atlético Paranaense speelde, in Turijn loopt nog tot medio 2020.