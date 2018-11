Vreven: ‘Wij maakten hem beter en PSV betaalde veel geld aan Man City’

De manier waarop de samenwerking tussen NAC Breda en Manchester City wordt ingevuld, was voor Stijn Vreven reden om na afloop van het vorige seizoen te vertrekken bij de Eredivisionist. De huidige trainer van Beerschot Wilrijk vond dat NAC te veel bezig was met het opleiden van spelers van the Citizens en is van mening dat de Bredanaars meer eisen moeten stellen aan hun Engelse samenwerkingspartner.

Maandag kwam via NRC Handelsblad en Football Leaks naar buiten dat huurlingen van Manchester City, indien mogelijk, minimaal vijftig procent van alle officiële wedstrijden moeten spelen bij NAC. Vreven wist ervan en noemt het 'niet zo'n vreemde maatregel'. Wat hem meer stoorde, was het niveau van de huurlingen. "We hadden een lijstje van A-spelers opgesteld die we heel graag zagen komen als vervangers van vertrokken spelers als Manu García en Angeliño. Maar als blijkt dat bijna niemand van dat lijstje komt, dan weet je dat je dan in een heel andere categorie City-spelers terechtkomt."

Toenmalig technisch directeur Hans Smulders wilde dat Vreven spelers van Manchester City opleidde, terwijl de trainer meer waarde hechtte aan het behalen van de sportieve doelstellingen. Beide doelen waren op een gegeven moment 'niet meer in balans', vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. Vreven had graag gezien dat NAC 'meer op zijn strepen ging staan'. "We moeten niet flauw doen, maar bij NAC hebben we er met z’n allen voor gezorgd dat de Angeliño's en García's beter geworden zijn." Hij stipt aan dat García, die momenteel wordt verhuurd aan Toulouse, na zijn komst niet meer dan zestig minuten aankon in de Keuken Kampioen Divisie.

"Angeliño heeft intrinsiek hoogstaande kwaliteiten, maar in het begin was hij positioneel en verdedigend heel matig", voegt Vreven daaraan toe. "Hij deed maar een beetje wat hij wou. Hij stond niet open voor verbeteringen en kritiek. Met z'n allen hebben we ongelooflijk hard gewerkt om die jongen beter te maken. Uiteindelijk heeft City hem voor veel geld (naar verluidt vijf miljoen euro, red.) kunnen verkopen aan PSV. En dan vind ik dus dat het beter maken en verkopen van de spelers niet meer in balans is met wat NAC ervoor terugkrijgt."