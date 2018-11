Koeman wil de Nations League winnen met Oranje: ‘Waarom niet?’

De KNVB gaf bondscoach Ronald Koeman een duidelijke opdracht mee in aanloop naar de Nations League: handhaven in Divisie A en groepshoofd worden bij de EK-loting. In een poule met wereldkampioen Frankrijk en Duitsland was dat een loodzware opgave. Maar Oranje heeft alle verwachtingen overtroffen door als eerste te eindigen en zich te plaatsen voor de finaleronde in juni van volgend jaar. Koeman wil in Portugal voor de eindzege gaan. “Waarom niet?”

“Dat we de finaleronde hebben gehaald, geeft de KNVB een flinke financiële injectie”, zei Koeman maandag na afloop van het 2-2 gelijkspel in en tegen Duitsland. “We hebben tegen grote landen gespeeld, maar tegen niemand waren we kansloos. Dit team is gegroeid, iedere wedstrijd weer. We hebben jongens in het elftal die voor het eerst in de Champions League spelen, die krijgen heel wat voor hun kiezen. Die ontwikkeling gaat volgend jaar verder. We hebben laten zien dat er heel veel toekomst in dit Nederlands elftal zit.”

Doordat Nederland bij de beste tien ploegen is geëindigd in Divisie A, is het bij de loting voor de EK-kwalificitie geplaatst als groepshoofd. Zodoende ontloopt Oranje sterke landen als Frankrijk, België, Spanje, Portugal en Engeland in de kwalificatieserie. In maart gaat de EK-kwalificatie van start. “Met de spelers die wij hebben, met de ontwikkeling die zij doormaken en met de dingen die ook nog beter kunnen, denk ik dat we er bij zullen zijn. We zijn het nu wel aan onze stand verplicht om ons rechtstreeks te kwalificeren”, aldus Koeman.