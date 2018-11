Werner baalt van Van Dijk: ‘Dat maakt het natuurlijk extra pijnlijk’

Duitsland verspeelde maandagavond een 2-0 voorsprong tegen het Nederlands elftal en daar balen bondscoach Joachim Löw en doelpuntenmaker Timo Werner stevig van. In de eerste helft was die Mannschaft de bovenliggende partij en na rust kreeg de thuisploeg goede kansen om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. In de absolute slotfase bezorgden Quincy Promes en Virgil van Dijk Oranje een punt. Zodoende eindigt Duitsland de groepsfase van de Nations League zonder overwinning. “Ik ben een beetje teleurgesteld met de uitslag”, zegt Löw.

“Maar als ik naar het hele seizoen kijk, dan zie ik meer positieve dan negatieve dingen”, aldus de bondscoach na afloop tegenover diverse media. “Op het einde worden we afgestraft en dat is zuur. Het was duidelijk dat Oranje vol op de aanval ging spelen. Dit is de prijs die je dan moet betalen als je speelt met een jong team. We moeten leren om een 2-0 voorsprong over de streep te trekken.”

Werner maakte met een afstandschot de 1-0 voor Duitsland. De spits van RB Leizpig was een groot gevaar voor de achterhoede van Oranje. Hij stond na het gelijkspel teleurgesteld de pers te woord. “Dit is zonde. We hadden alles onder controle, maar toen de 2-1 viel veranderde alles. We krijgen op een stomme manier een goal tegen en dat dan ook nog de 2-2 valt maakt het natuurlijk extra pijnlijk. Als je zo speelt zoals wij vandaag, dan mag je een voorsprong vijf minuten voor tijd niet meer weggeven.”

Real Madrid-middenvelder Toni Kroos baalde er ook van dat Duitsland de Nations League niet is geëindigd met een overwinning. “We hadden die derde goal moeten maken. Als we dat doen, dan is het voorbij. Ik denk dat iedereen op het veld merkte dat het goed ging, maar wat blijft hangen is het resultaat.”