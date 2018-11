De Roon prijst Koeman: ‘Het is knap als je dat als bondscoach lukt’

Marten de Roon is lovend over Ronald Koeman en spreekt met bewondering over de manier waarop de bondscoach een eenheid van het Nederlands elftal heeft gemaakt. De middenvelder van Atalanta begon deze interlandperiode zowel tegen Frankrijk (2-0) als tegen Duitsland (2-2) in de basis en keert met een goed gevoel terug naar zijn werkgever in de Serie A. "We zijn met 24 spelers en iedereen loopt met een glimlach rond. Het is knap als je dat als bondscoach lukt.”

“Na de uitwedstrijd tegen Frankrijk ging ik met een smile terug naar Bergamo, terwijl ik niet had gespeeld tegen Peru en de Fransen", aldus De Roon na afloop tegen het ANP. "Maar ik had wel het gevoel dat ik erbij hoorde, dat ik m'n rol heb binnen dit team en dat we met iets bezig zijn. En dat geldt voor iedereen. Natuurlijk is niemand tevreden als hij niet speelt, maar toch zorgt de bondscoach voor een positief gevoel binnen de groep. Dat is knap.”

De Roon is blij met de manier waarop Oranje de lijn omhoog weer heeft ingezet onder Koeman. Maandag werd de eindronde van de Nations League bereikt, door in de groepsfase wereldkampioen Frankrijk en Duitsland onder zich te houden. “Een jaar geleden hadden we geen echte topspelers meer. Jongens met grote individuele kwaliteiten, zoals Robben, Sneijder en Van Persie die een wedstrijd binnen een vingerknip konden beslissen, vielen weg. Dan moet je het meer als team doen. En kijk waar we nu staan.”

Het leek er maandag lang op dat Nederland genoegen moest nemen met de tweede plaats in de poule, want Duitsland was de bovenliggende partij en kwam al vroeg in de wedstrijd op een 2-0 voorsprong. "De wedstrijd tegen Duitsland hebben we als team eruit gesleept, de 2-2 voelt als een overwinning. Daardoor spelen we volgend jaar de finaleronde van de Nations League. Dat had vooraf echt niemand verwacht. Het is een mooie bekroning voor dit jaar.”