De Ligt: ‘We proberen weer een Oranje-machine te worden’

Het Nederlands elftal kwam maandagavond terug van een 2-0 achterstand tegen Duitsland en speelde uiteindelijk met 2-2 gelijk. Door late goals van Quincy Promes en Virgil van Dijk hield Oranje een punt over aan de Nations League-wedstrijd in Gelsenkirchen en eindigt het bovenaan in de groepsfase, waardoor het zich plaatst voor de eindronde van het toernooi in Portugal. Matthijs de Ligt had er na de teleurstellend verlopen eerste helft nog alle vertrouwen in.

Oranje had weinig in te brengen in de eerste 45 minuten. In de rust stak de ploeg van bondscoach Ronald Koeman de koppen bij elkaar. "We hadden in de kleedkamer wel een gevoel van: zo, dit was een zware helft", aldus De Ligt tegenover de NOS. "Maar we hadden wel de overtuiging dat het nog goed kon komen. Hoe ongeloofwaardig dat ook klinkt als je met 2-0 achterstaat en werd weggespeeld in de eerste helft."

In de slotfase werd Van Dijk naar voren gestuurd en de aanvoerder van het Nederlands elftal tekende in blessuretijd voor de gelijkmaker. "Het was misschien geen beste wedstrijd, maar je haalt wel een punt weg. En dat is wat telt”, vervolgt De Ligt. "We proberen weer een Oranje-machine te worden. Een elftal waartegen het moeilijk spelen is. Dat hebben we in de eerste helft niet laten zien, maar in de tweede helft hebben we wel de wilskracht getoond."

In juni gaat Nederland samen met Zwitserland, Portugal en Engeland strijden voor de eindzege in de Nations League. "Dat is belangrijk voor het aanzien van het land, maar ook voor het vertrouwen", aldus de negentienjarige De Ligt, die tegen Duitsland zijn dertiende interland speelde. "Het is voor jonge jongens zoals ik gewoon heel fijn en goed om dat soort duels te spelen. Je leert er sneller van."