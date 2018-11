‘Ajax zag toekomst in hem, maar hij heeft zijn eigen plan getrokken’

Javairo Dilrosun maakte maandagavond zijn debuut in het Nederlands elftal. De buitenspeler van Hertha BSC kwam in de eerste helft als vervanger van de geblesseerde Ryan Babel binnen de lijnen, maar moest zich na rust met een hamstringblessure alweer laten vervangen. Frank Peereboom, die Dilrosun trainde bij Ajax Onder-14, is trots op de eerste minuten van Dilrosun in Oranje.

“Javairo wist altijd al wat hij wilde - een goede voetballer worden - en is nu beloond. Hij is een mooie, snelle, sierlijke speler met een fantastische dribbel in zijn linkerbeen.” zegt Peereboom in gesprek met De Telegraaf. De huidige assistent van John Heitinga bij Ajax Onder-19 vindt het jammer dat Dilrosun de Amsterdammers op jonge leeftijd heeft verlaten en daardoor niet is doorgebroken in de Johan Cruijff ArenA. “Maar Javairo speelde bij ons in de tijd dat jeugdspelers pas op hun zeventiende hun eerste contract kregen. Ajax zag wel degelijk toekomst in hem, maar hij heeft zijn eigen plan getrokken, de sprong gewaagd en tekende bij Manchester City. Ik was benieuwd of hij zich daar staande zou houden.”

?? | Niet het debuut waar je op gehoopt had. Maar gefeliciteerd met je haasje, Javairo Dilrosun!#DUINED pic.twitter.com/MgRl4zCCSv — OnsOranje (@OnsOranje) 19 november 2018

Dilrosun vertrok op jonge leeftijd naar Manchester City en maakte afgelopen zomer de overstap naar Hertha BSC. De buitenspeler heeft in de eerste maanden in de Bundesliga een goede indruk gemaakt, met zijn debuut in Oranje als beloning. “Javairo deed hetgeen hij eigenlijk altijd heeft gedaan: hij liet zijn voeten spreken”, vertelt Peereboom. “Ik heb hem leren kennen als een heel vriendelijke, bleue jongen, maar die bescheidenheid was ook zijn kracht. Als je geen prater bent, laat je het ’gewoon’ op het veld zien. Dat heeft hem tot dusver veel gebracht.”

Hertha BSC-trainer Pal Dardai gaf aan dat hij de selectie van Dilrosun te vroeg vond. Peereboom heeft begrip voor de keuze van Koeman om hem op te roepen en te laten debuteren. “Arnaut Danjuma Groeneveld was er niet bij. Ik vind dat je spelers moet selecteren die in vorm zijn en Javairo heeft dat in de Bundesliga laten zien. Wees blij dat we in aanvallend opzicht weer talent hebben. Natuurlijk is die jongen pas 20 jaar, maar als je in de (sub)top van de Bundesliga speelt, kun je echt wel wat.”