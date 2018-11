‘Ik denk dat Ronald Koeman vooral weet wat zijn sterkste elftal is’

Het Nederlands elftal had maandagavond veel moeite met de speelwijze van Duitsland (2-2). Ruud Gullit zag dat de ploeg van bondscoach Joachim Löw telkens een speler over had op het middenveld, doordat het slechts met drie verdedigers speelde. Met name bij balverlies van Oranje kwam de thuisploeg er vaak razendsnel uit in de Veltins Arena, met gevaarlijke momenten voor het doel van Jasper Cillessen als gevolg. Gullit vindt dat er verdedigend nog genoeg te verbeteren valt voor de ploeg van Ronald Koeman.

De oud-international schrijft in zijn column voor De Telegraaf dat de ploeg van Löw het tactisch beter voor elkaar had doordat de Duitsers met drie verdedigers speelden. “Een beetje zoals Juventus een paar jaar geleden al deed onder Antonio Conte. Dat was een beetje hun manier van voetballen en Conte voerde die stijl ook in bij Chelsea en de nationale ploeg van Italië”, aldus Gullit. “In die setting kwam Frenkie de Jong in Gelsenkirchen niet aan voetballen toe. Hij werd flink op de huid gezeten. Op zo’n moment vraag ik me af wat Oranje daar in deze fase tegenover kan stellen? Een kwartiertje in de eerste helft konden we laten zien waartoe we in staat zijn. Maar het was tegen Duitsland in z’n totaliteit te weinig.”

Gullit kijkt met een goed gevoel terug op de prestaties van Oranje in de Nations League. “Waar het werkelijk om draait is de kwalificatie voor het EK 2020. Je hoorde Löw eerder ook zeggen dat hij de degradatie uit groep 1 geen ramp vond. Voor de meeste bondscoaches blijven de Nations League-wedstrijden veredelde oefenpotjes”, aldus de oud-voetballer. “Het interessante voor Ronald Koeman is dat hij nu weet dat hij een goed team heeft, dat hij vele kanten op kan met deze spelers en meerdere keuzes heeft. Ik denk dat hij vooral weet wat zijn sterkste elftal is.”

De Nations League is volgens Gullit een groot leerproces geweest. Als groot verbeterpunt noemt hij de start van de wedstrijden. “Je bent te veel wedstrijden slecht begonnen en dat moet er uit. Achteraf kon je steeds blij zijn zoals gisteravond. Je scoort uit noodzaak omdat je Virgil van Dijk in de spits erbij zet. Dan levert dat toch nog iets goeds op. Ik denk dat de Fransen er doodziek van zijn”, schrijft hij. “Maar ziek moet Nederland ook zijn van bepaalde tegengoals. Het verdedigen moet daarom ook echt nog beter.”