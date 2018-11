Van Dijk troost scheidsrechter: ‘Die man brak, stond met tranen in zijn ogen’

Virgil van Dijk was maandagavond van grote waarde voor het Nederlands elftal door vlak voor tijd de 2-2 te maken tegen Duitsland. Door zijn treffer eindigt Oranje op de eerste plaats in de Nations League en plaatst het zich voor de finaleronde van het toernooi in juni volgend jaar. Na afloop vierde de captain niet alleen maar feest. Hij nam kort de tijd om scheidsrechter Ovidiu Hategan te troosten, die zijn moeder heeft verloren.

Na afloop van het duel in de Veltins Arena in Gelsenkirchen legde Van Dijk zijn hand op de schouder van de Roemeense arbiter, meldt Voetbal International. “Die man brak, stond met tranen in zijn ogen, want hij had net zijn moeder verloren”, aldus de verdediger. “Ik heb hem sterkte gewenst en gezegd dat hij goed had gefloten. Het is een klein iets, maar misschien dat het hem helpt.”

Van Dijk werd vlak voor tijd naar voren gestuurd in de hoop de gelijkmaker te forceren. “Ik probeerde samen met Luuk (De Jong, red.) voor oorlog te zorgen en uiteindelijk valt de bal nog goed en raak ik 'm heerlijk”, aldus de aanvoerder, die beaamde dat Oranje een moeizame wedstrijd speelde. “Het was vandaag allemaal net niet. We hadden wel veel de bal, maar konden geen druk zetten. Bij de tegengoals kwamen we ook net een stapje te laat. Duitsland is natuurlijk ook gewoon een goede ploeg, ze speelden goed tussen de linies en met spitsen die veel in beweging waren. Daar hadden we moeite mee, het is iets waar we van moeten leren.”