Hoe nu verder voor het Nederlands elftal in de Nations League?

Door het 2-2 gelijkspel tegen Duitsland is het Nederlands elftal groepswinnaar geworden in Divisie A van de Nations League. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman heeft wereldkampioen Frankrijk en Duitsland onder zich gehouden en mag zich gaan opmaken voor de finaleronde van het toernooi. Lees hier wanneer de loting is, waar de wedstrijden worden gespeeld, wie de tegenstanders zijn en wat er allemaal op het spel staat.

De UEFA Nations League-finales vinden plaats in juni 2019. De deelnemers zijn de nummers één van de vier groepe in Divisie A: Portugal, Engeland, Zwitserland en Nederland.

Wanneer is de loting?

De loting voor de eindronde van de Nations League vindt plaats op maandag 3 december om 14.30 uur in Dublin. De finales worden gespeeld van 5 tot en met 9 juni. Hoe laat de wedstrijden beginnen is vooralsnog niet bekend.

5 juni: halve finale 1

6 juni: halve finale 2

9 juni: duel om de derde plaats

9 juni: finale

Waar zijn de finales?

Polen, Italië en Portugal hebben zich kandidaat gesteld om de finales van de Nations League te organiseren. Omdat de drie landen bij elkaar zaten in de groepsfase van de Nations League, heeft de UEFA heeft ervoor gekozen om de wedstrijden af te laten werken in het land dat de poule zou winnen. Portugal is de winnaar en zal in juni 2019 het gastland zijn voor de finales van het toernooi. De wedstrijden worden naar alle waarschijnlijkheid in het Estádio do Dragão van FC Porto en het Estádio D. Afonso Henriques van Vitória Guimarães gespeeld.

Wat krijgt de winnaar?

Behalve de trofee van 71 centimeter hoog, ontvangt de winnaar van de Nations League een bonus. Voor deelname aan het toernooi kregen alle landen uit Divisie A, waaronder Nederland, een startpremie van 2,25 miljoen euro. De eerste plaats in de groepsfase is goed voor nog eens 2,25 miljoen euro. Als het Nederlands elftal in juni de finale wint, dan ontvangt de KNVB zes miljoen euro. Zodoende kan Nederland een totaalbedrag van 10,5 miljoen euro opstrijken.

Plaatst Oranje zich voor het EK bij winst van de Nations League?

Nee. De winnaar van de finaleronde van de Nations League wint alleen de trofee en bonus. Als Nederland er via de EK-kwalificatieserie niet in slaagt om zich te plaatsen voor het EK, dan krijgt het in maart 2020 via de play-offs de kans om zich alsnog te plaatsen voor EURO 2020. Oranje strijdt dan met de vier beste landen uit Divisie A, die zich dan nog niet hebben geplaatst voor het EK, om één toegangsbewijs voor het Europese eindtoernooi.