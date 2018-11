Barcelona bezoekt in aanloop naar PSV-uit beste thuisclub van 2018/19

Atlético Madrid won voorafgaand aan de interlandperiode vier van de vijf laatste officiële duels. Alleen tegen Leganés (1-1) kwamen los Colchoneros niet tot winst. Barcelona, dat komende woensdag in het kader van de Champions League op bezoek gaat bij PSV, stapte in de laatste twee wedstrijden niet als winnaar van het veld: tegen Internazionale (1-1) en Real Betis (3-4). Opta blikt vooruit op het duel in het Wanda Metropolitano, zaterdagavond vanaf 20.45 uur.

O Atlético Madrid heeft al zestien opeenvolgende competitiewedstrijden tegen Barcelona niet gewonnen: vier remises, twaalf nederlagen. Tegen slechts één club wachtten de Madrilenen langer op een zege in competitieverband: 23 duels met Real Madrid tussen 2000 en 2013.

O De laatste overwinning van Atlético Madrid op Barcelona in LaLiga dateert van februari 2010 (2-1), toen Quique Sánchez Flores en Josep Guardiola op de bank zaten.

O Atlético Madrid heeft niet één van zijn laatste zes ontmoetingen met Catalaanse clubs in LaLiga gewonnen: drie remises, drie nederlagen. Deze duels vonden allemaal afgelopen seizoen plaats.

O Geen enkele club in LaLiga verzamelde dit seizoen meer punten in eigen huis dan Atlético Madrid: zestien punten uit zes duels, vijf overwinningen en één remise.

O Barcelona, dat twee weken geleden met 3-4 van Real Betis verloor, kan voor het eerst sinds april 2016 twee competitieduels op rij verliezen. Destijds gingen onder Luis Enrique uiteindelijk drie opeenvolgende LaLiga-wedstrijden verloren.

O Lionel Messi maakte 28 officiële doelpunten tegen Atlético Madrid. De clubtopscorer aller tijden van Barcelona was in zijn loopbaan alleen trefzekerder tegen Sevilla: 32 treffers.

O Barcelona is de tegenstander waartegen Diego Costa de meeste wedstrijden in LaLiga speelde zonder ook maar een doelpunt te maken: negen duels op rij.

O Luis Suárez was in zijn dertien officiële wedstrijden namens Barcelona tegen Atlético Madrid bij elf treffers betrokken: vier assists, zeven doelpunten.

O Diego Simeone won als hoofdtrainer slechts twee van zijn 23 officiële wedstrijden tegen Barcelona: acht remises, dertien nederlagen. Beide overwinningen waren bovendien in de Champions League.

O Ernesto Valverde verloor als hoofdtrainer zes van zijn elf LaLiga-wedstrijden tegen Diego Simeone: één overwinning, vier remises. De hoofdtrainer van Barcelona leed alleen meer nederlagen in competitieverband tegen Joaquin Caparrós: zeven.