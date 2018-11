Koeman kreeg briefje in handen gedrukt: ‘Zij vroegen het bij rust al'

Het briefje dat Ronald Koeman in de slotfase van de wedstrijd tussen Duitsland en Nederland aan Kenny Tete gaf met daarop een nieuwe tactiek op jacht naar de gelijkmaker, was niet door de bondscoach zelf geschreven. Dat gaf Koeman na afloop van het 2-2 gelijkspel in Gelsenkirchen toe in gesprek met de NOS. Volgens de keuzeheer was het briefje afkomstig van zijn assistenten Dwight Lodeweges en Kees van Wonderen.

“Ik kreeg dit briefje van Dwight Lodeweges, die had dit bedacht met Kees van Wonderen. Zij vroegen bij rust al: moeten we wat forceren? Bij 2-0 vond ik dat nog te vroeg, maar bij 2-1 moest dat natuurlijk wel”, aldus Koeman na afloop. “Ik keek nog even snel op het briefje en gaf het vervolgens aan Kenny Tete, die toevallig het dichtst bij mij stond. Gelukkig kwam-ie uiteindelijk terecht bij Virgil en het is natuurlijk prachtig dat juist hij dan scoort.”

Koeman zag dat Nederland het moeilijk had in de eerste helft. Timo Werner en Leroy Sané hadden Jasper Cillessen al twee keer laten vissen. “Maar in de rust heb ik wel gezegd: als we de 2-1 maken, dan maken we de 2-2 ook”, aldus Koeman. “Wij namen na rust veel risico, speelden overal één-op-één en hadden Frenkie de Jong achterin staan. Met counters werd Duitsland toen ook heel gevaarlijk, ze hadden zo nog een derde goal kunnen maken. Maar dat deden ze niet en dan komen wij toch nog terug. Hoe vaak heeft Duitsland wel niet in de laatste seconde een resultaat gehaald? Nu kan Nederland het blijkbaar ook.”

Koeman vindt dat er genoeg op het spel van Oranje was aan te merken, maar was blij dat zijn team karakter heeft getoond. “Het was niet goed, iedereen was niet zoals vrijdag”, vervolgt de bondscoach, die denkt dat het mindere spel niets te maken heeft met de euforie van afgelopen vrijdag. “Maar ik denk dat het gewoon nu nog een stap te ver is om in korte tijd tegen twee van dit soort tegenstanders top te zijn. Daar moeten we in groeien. Duitsland is ook gewoon een goede ploeg, misschien wel veel gevaarlijker dan Frankrijk. De eerste twee schoten waren ook direct twee goals. Maar wij zijn niet gestopt en hebben alles geprobeerd om nog terug te komen.”

Nederland komt door het gelijkspel tegen Duitsland op zeven punten in de Nations League en is groepswinnaar. Koeman kan met Oranje terugkijken op een goed kalenderjaar. “We hebben tien interlands gespeeld in 2018 en zijn tegen niemand kansloos geweest. Dat terwijl velen vooraf dachten dat we kansloos zouden zijn in de Nations League. Dit team is gegroeid. Gelukkig valt er ook nog veel te verbeteren, dat hebben we vandaag ook weer gezien, maar dit elftal heeft laten zien dat het een mooie toekomst voor zich heeft.”