Frenkie de Jong bleef geloven in goed resultaat: 'Ja, op z'n Duits'

Het Nederlands elftal heeft zich maandagavond geplaatst voor de halve finale van de Nations League door met 2-2 gelijk te spelen in en tegen Duitsland. Na een moeizame eerste helft zocht Oranje na 45 minuten spelen de kleedkamer op met een 2-0 achterstand. In de slotfase kwam de ploeg van bondscoach Ronald Koeman terug door late treffers van Quincy Promes en Virgil van Dijk. Frenkie de Jong vindt het gelijkspel in de Veltins Arena niet onverdiend.

Toch beseft de Ajax-middenvelder dat het Nederlands elftal goed is weggekomen. Duitsland was met name in de eerste helft veel sterker en het was mede aan Jasper Cillessen en een paar goede ingrepen van de Oranje-verdedigers te danken dat de achterstand niet nog groter was. Vlak voor tijd kreeg Van Dijk de bal voor zijn voeten en schoot hij de bal achter Manuel Neuer: 2-2. “Ja, op z'n Duits. Je blijft er natuurlijk altijd in geloven”, aldus De Jong in gesprek met de NOS.

De Jong merkte aan alles dat het niet liep in de eerste helft. "Voor rust hadden we ze niet onder controle en hadden we een antwoord op hun speelwijze. In de loop van de wedstrijd hebben we het iets omgezet, toen ging het veel beter”, laat hij weten. Uiteindelijk ging De Jong bij balverlies verder naar achteren. "Als zijn balbezit hadden zakte ik terug naar de centrale verdediging. We speelden in feite met drie centrale verdedigers.”

In de slotfase bracht Koeman PSV-spits Luuk de Jong binnen de lijnen. “Zij hadden steeds een extra man op het middenveld omdat ze met hun spitsen dicht bij elkaar speelden en de buitenste middenvelders heel diep. Maar met Luuk de Jong er in de tweede helft bij hebben wij wel wat meer mogelijkheden gecreëerd”, aldus de Oranje-international, die uitkijkt naar de finaleronde van de Nations League in Portugal. “Dit is hartstikke mooi, ik denk niet dat veel mensen vooraf hebben gezegd dat wij eerste zouden worden. Nu moeten we ons blijven ontwikkelen.”