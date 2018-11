Oranje gaat naar finaletoernooi na sensationele comeback

Het Nederlands elftal heeft zich maandag op spectaculaire wijze gekwalificeerd voor de finaleronde van de Nations League. De ploeg van Ronald Koeman had in de Veltins-Arena minstens een gelijkspel nodig tegen het reeds gedegradeerde Duitsland om groepswinnaar te worden ten koste van Frankrijk, maar leek een kansloze nederlaag te lijden. In het slot van de wedstrijd kwam Oranje echter terug van een 2-0 achterstand: 2-2. Quincy Promes en Virgil van Dijk bezorgden Oranje een ticket voor de finaleronde in Portugal, in juni 2019.

De rechterkant was vernieuwd bij Oranje: Kenny Tete kreeg achterin de voorkeur boven Denzel Dumfries, terwijl de geblesseerde Steven Bergwijn voorin werd vervangen door Promes. Het zelfvertrouwen was vermoedelijk groot na de 2-0 zege op Frankrijk, maar op het veld was daar in de eerste helft weinig van terug te zien. Acties die tegen les Bleus nog lukten, gingen mis in Gelsenkirchen. En de eerste twee serieuze doelpogingen van Duitsland leverden meteen twee doelpunten op.

Van Dijk kon in de negende minuut niet voorkomen dat de bal terechtkwam bij Serge Gnabry, die Timo Werner handig bediende met de buitenkant van de voet. Vanaf ruim twintig meter nam Werner het leer uit de lucht en zijn volley was Jasper Cillessen te machtig: 1-0. De tweede treffer volgde niet veel later. Matthijs de Ligt zat mis na een lange bal van Toni Kroos, waardoor Leroy Sané vanaf de zestienmeterlijn de verre hoek kon uitzoeken met het linkerbeen. Via het been van Tete zeilde de bal binnen.

Oranje had het erg moeilijk: Duitsland gaf weinig ruimte weg en zorgde zelf voor veel gevaar. Door een redding van Cillessen op een inzet van Gnabry bleef het voor rust bij 2-0, maar zelf wist Oranje nauwelijks mogelijkheden te creëren. Een andere domper was het uitvallen van Ryan Babel vlak voor rust met een hamstringblessure, al betekende dat wel dat Javairô Dilrosun zijn debuut kon maken. Het optreden van Dilrosun bleef echter beperkt tot twintig minuten. De aanvaller raakte halverwege de tweede helft zelf geblesseerd en werd vervangen door Luuk de Jong.

Veel kon Dilrosun niet laten zien in zijn korte invalbeurt, want ook na rust was Oranje aanvallend onmachtig. Duitsland kreeg via Werner direct een kans op de 3-0, maar Cillessen bracht redding. Even daarna schoot de maker van de 1-0 naast in een één-op-één-situatie met de keeper, nadat hij Tete had afgetroefd. Pas dertien minuten voor tijd werd Manuel Neuer getest door Oranje, toen de doorgebroken Memphis Depay de korte hoek uitzocht. De keeper pareerde het schot met de voet. Duitsland leek vrij eenvoudig overeind te blijven, maar zes minuten voor tijd viel plots de 2-1.

Oranje pikte de bal op buiten het strafschopgebied van Duitsland en Marten de Roon vond Promes. De buitenspeler nam de bal net voor de zestienmeterlijn aan en schoot direct uit de draai. Neuer kon de bal niet uit de verre hoek houden, waardoor Oranje plots weer terug was in de wedstrijd. De bezoekers gingen meer risico nemen en Kehrer miste een uitgelezen kans om het duel te beslissen. Ondertussen liet Van Dijk het verdedigen voor wat het was; de aanvoerder vond zichzelf voorin meer van waarde en zijn gelijk werd vlak voor tijd bewezen. Na uitstekend werk van invaller Tonny Vilhena aan de rechterflank verlengde Van Dijk diens voorzet: 2-2.