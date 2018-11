Koeman klaagt over veld en verklaart wijzigingen: ‘Hij is niet fit’

Bondscoach Ronald Koeman wijzigt tegen Duitsland zijn opstelling op twee posities ten opzichte van het basisteam dat vrijdag met 2-0 van Frankrijk won. Kenny Tete krijgt op de rechtsbackpositie de voorkeur boven Denzel Dumfries, terwijl Quincy Promes in de voorhoede de vervanger is van Steven Bergwijn. Laatstgenoemde is niet geheel ongeschonden uit de strijd gekomen in De Kuip en heeft teveel last van zijn enkelblessure om te spelen tegen die Mannschaft, zo legt Koeman uit.

“Bergwijn is niet fit, hij heeft last van zijn enkel. Dat is een reactie op de wedstrijd van afgelopen vrijdag en op de training hield hij er last van. Ik heb de keuze gemaakt om daar geen risico mee te nemen”, aldus Koeman tegen de NOS. “Hij is niet honderd procent fit en dat zegt hij zelf ook. Dan ben ik de persoon om hem in bescherming te nemen. Ik heb bewust gekozen voor een fris koppeltje op de rechterflank. Zij hebben de hele week samen getraind op de rechterkant en mogen het vanavond laten zien.”

Dumfries maakte vrijdag nog de negentig minuten vol, maar neemt maandagavond plaats op de bank. “We denken altijd maar dat Denzel altijd alles kan, maar ik kies nu even voor een frisse jongen. Kenny Tete staat te trappelen en is fit. Misschien kan hij iets meer”, aldus Koeman, die niet te spreken is over het veld in de Veltins-Arena. “Het veld is heel slecht. Het is een nieuw veld en er zijn losse stukken gras ingelegd. Wij hebben er gisteren op getraind, Duitsland niet. Zij wisten niet eens dat er een nieuw veld is ingelegd. Het is slecht, maar daar hebben beide ploegen last van.”