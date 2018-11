‘We moeten niet vergeten hoe Neymar ons heeft afgewezen als club’

Barcelona sluit een terugkeer van Neymar niet uit. Pep Segura, sportief directeur van de Spaanse grootmacht, zegt in gesprek met La Vanguardia dat wanneer de kans zich voordoet, Barça niet zal aarzelen om actie te ondernemen om de Braziliaan terug naar het Camp Nou te halen.

Neymar maakte anderhalf jaar geleden voor 222 miljoen euro de overstap van Barcelona naar Paris Saint-Germain. Al snel kwamen geruchten op gang over een vertrek uit Parijs, omdat hij niet gelukkig zou zijn bij PSG. Zondag meldde Marca nog dat Barcelona open staat voor een terugkeer van Neymar. Zijn komst zou gefinancierd moeten worden door de verkoop van Ousmane Dembélé.

Sinds Neymar Barcelona heeft verlaten, heeft de clubleiding altijd ontkend te werken aan een terugkeer van de 26-jarige international. Segura laat weten dat Neymar een optie is, mits PSG wil meewerken aan een transfer. “Alle spelers die op de markt zijn, kunnen een optie zijn als zij aan onze wensen voldoen”, aldus Segura. “Op dit moment is Neymar niet op de markt. Maar als hij op een dag beschikbaar is, denk je dan echt dat een club als Barça hem dan niet zal overwegen?”

Neymar vertrok bij Barcelona nog geen jaar nadat hij een nieuw contract had getekend. Segura beseft dat de Braziliaan daarom misschien niet goed zal liggen bij een deel van de aanhang. “We moeten niet vergeten hoe Neymar ons heeft afgewezen als club. Maar als we van mening zijn dat we hem nodig hebben, dan is dat zo. Maar ook het financiële plaatje zal moeten kloppen”, besluit Segura.