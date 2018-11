‘Steek niet onder stoelen of banken dat ik hoop op een Duitse zege op Oranje’

Didier Deschamps zit maandagavond voor de televisie tijdens de wedstrijd tussen Duitsland en het Nederlands elftal in de Nations League. De bondscoach van Frankrijk hoopt op een Duitse overwinning, want dan stoot Frankrijk door naar het finaletoernooi van de competitie. Oranje heeft aan een punt genoeg om boven Frankrijk als groepswinnaar te eindigen.

Frankrijk verloor vrijdag met 2-0 van Oranje en die nederlaag kwam hard aan. Les Bleus hopen zich dinsdag te herpakken in het oefenduel met Uruguay, zo vertelt Deschamps op de persconferentie voorafgaand aan het duel. "Alles ging mis tegen Nederland, maar gelukkig hebben we kans om het jaar op positieve wijze af te sluiten", citeert RMC Sport. "Wat ons gebeurde, is meer teams overkomen die ver reikten op een WK."

"We konden deze nederlaag niet voorkomen. We werden geklopt door een zeer goed Nederlands elftal en het is moeilijk om iets positiefs uit de wedstrijd te halen", aldus Deschamps. Zijn ploeg heeft nog een punt meer dan Oranje, maar moet vanwege het negatieve onderlinge resultaat hopen op een Duitse zege. "Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik hoop dat Duitsland wint. Ik ga de wedstrijd volgen op tv, want voor ons zijn er ook belangen."

Aanvoerder Hugo Lloris bezigt soortgelijke woorden als de bondscoach. "De beste manier om ons te herpakken, is door een goede wedstrijd te spelen en het jaar in stijl af te sluiten", weet de doelman. "Ik denk niet dat we te makkelijk dachten over de wedstrijd. Nederland speelde erg goed en bewees dat het voor ons moeilijk wordt, als wij fundamentele aspecten uit het oog verliezen en niet bereid zijn om te knokken. Het is een belangrijke les voor de toekomst."