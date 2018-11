Hugo Borst: ‘Gedrogeerd door Oranje’

Hugo leeft sinds vrijdag in een trip: ‘Het spel van Oranje maakte me zo blij, alsof ik een xtc-pil op had.’ Koert is ook trots op Nederland: “Door ons toedoen, is Duitsland gedegradeerd.’ Verder Frank Lammers, Sjaak Swart en Maxim Hartman: ‘Stop eens met eten, Koeman'.