Ziyech ontbreekt in belangrijk Champions League-duel van Ajax

Hakim Ziyech is ongeveer twee weken uit de roulatie met een knieblessure, zo maakt Ajax maandag bekend via de officiële kanalen. De spelmaker heeft een verrekking aan de binnenband van zijn rechterknie opgelopen tijdens de wedstrijd tussen Marokko en Kameroen van vrijdagavond in de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup.

Ziyech was met twee doelpunten de grote man voor Marokko in de met 2-0 gewonnen wedstrijd. Hij zag een dag later hoe de Leeuwen van de Atlas zich door een overwinning van de Comoren op Malawi zonder zelf in actie te komen plaatsten voor het toernooi dat volgend jaar in Kameroen wordt georganiseerd. Ziyech kan dinsdag niet meedoen in de oefenwedstrijd tegen Tunesië en keerde daarom maandag al terug bij Ajax.

Onderzoek in Amsterdam wees vervolgens de ernst van de kwetsuur uit. Door de blessure ontbreekt Ziyech zaterdag in de competitiewedstrijd tegen NAC Breda (uit). Ook zal hij volgende week dinsdag de uitwedstrijd missen tegen AEK Athene, waarin Ajax zich hoopt te plaatsen voor de achtste finale van de Champions League. Vermoedelijk richt Ziyech zich op het duel van zondag 2 december met ADO Den Haag.