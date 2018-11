FC Twente wordt opgeschrikt door zware knieblessure in oefenduel

Jeroen van der Lely lijkt de komende tijd aan de kant te staan. FC Twente heeft maandagmiddag via de officiële kanalen bekendgemaakt dat de rechtsback tijdens het oefenduel tussen Jong FC Twente en SC Cambuur met een knieblessure van het veld af is gegaan en met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht.

Hoewel de club verder geen uitspraken doet over de ernst van de kwetsuur, weet TC Tubantia toe te voegen dat het een zware knieblessure betreft, waardoor de 22-jarige verdediger waarschijnlijk maanden aan de kant zal staan. Van der Lely wordt op dit moment nader onderzocht in het ziekenhuis.

De vleugelverdediger had dit seizoen geen basisplaats bij FC Twente en kwam pas één keer in actie in de Keuken Kampioen Divisie. In de afgelopen voetbaljaargang, die uiteindelijk uitmondde in de degradatie van de Tukkers, speelde de door Twente opgeleide back wel 21 wedstrijden.