‘Het zal in ieder geval niet zo zijn dat Manchester United geld tekort komt’

Manchester United gaat volgens verschillende Engelse media in januari de transfermarkt op om een centrale verdediger aan te trekken. Onder meer Kalidou Koulibaly, Diego Godín en Toby Alderweireld werden reeds in verband gebracht met een transfer naar the Red Devils. Dimitar Berbatov is van mening dat Manchester United de portemonnee dient te trekken.

“Ze moeten de verdediging versterken en daar één of twee spelers voor halen. Op bijna alle posities hebben ze genoeg kwaliteit, alleen de defensie heeft versterking nodig. Hopelijk kunnen ze daar één of twee spelers voor aantrekken, dan moet het team in orde zijn. Het zal voor Mourinho in de winter waarschijnlijk lastiger zijn om spelers te halen dan in de zomer, maar hij moet toch in staat zijn om de juiste speler te vinden”, zegt Berbatov in gesprek met de Daily Mirror.

“Als Mourinho iemand wil aantrekken, moet het bestuur naar hem luisteren. Het is duidelijk dat het team momenteel niet perfect is en niet op de positie staat waar men hoort te staan”, vervolgt de Bulgaar. Na twaalf wedstrijden bezet Manchester United de achtste plaats in de Premier League. “Ze moeten dat zien te verbeteren, dus dat betekent dat er nieuwe spelers moeten komen. Het zal in ieder geval niet zo zijn dat Manchester United daarvoor geld tekort komt.”