Martial kan zaterdag in voetsporen van Ronaldo en Van Nistelrooij treden

Manchester United ging voorafgaand aan de interlandperiode onderuit bij Manchester City (3-1), na een reeks van drie zeges in drie officiële duels. Crystal Palace won dit seizoen slechts vier wedstrijden in alle competities: de drie zeges in de Premier League kwamen buitenshuis tot stand. Opta blikt vooruit op de ontmoeting op Old Trafford, zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur.

O Manchester United verloor niet één van de laatste twintig competitiewedstrijden tegen Crystal Palace sinds een 0-3 nederlaag in mei 1991: zeventien zeges, drie nederlagen.

O Crystal Palace ging in elk van de laatste elf visites aan Old Trafford in competitieverband onderuit. Sinds de 1-2 zege in december 1989 wisten de Londenaren in tien van deze elf ontmoetingen niet te scoren.

O Manchester United stond in de Premier League achttienmaal tegenover Crystal Palace en verloor nimmer: vijftien zeges, drie remises. Dat is het hoogste aantal wedstrijden tussen twee specifieke Premier League-clubs zonder een nederlaag voor een van de teams.

O Manchester United kreeg in elk van de laatste acht Premier League-wedstrijden minimaal één tegendoelpunt om de oren. Slechts één keer eerder in de clubgeschiedenis duurde een dergelijke reeks in competitieverband langer: negen duels tussen augustus en oktober 1999.

O Crystal Palace wacht al zeven Premier League-wedstrijden op een zege: twee remises en vijf nederlagen. De club verloor elk van de laatste drie competitieduels.

O Manchester United stond dit seizoen in competitieverband in totaal liefst 395 minuten achter. Alleen de clubs die momenteel onder de rode streep staan, liepen langer achter de feiten aan: Huddersfield Town (454), Cardiff City (474) en Fulham (553).

O Juan Mata scoorde in twee van zijn drie thuiswedstrijden namens Manchester United tegen Crystal Palace in de Premier League. De Spanjaard staat op 49 goals en 49 assists in de Engelse competitie.

O Anthony Martial scoorde in elk van zijn laatste vijf Premier League-wedstrijden voor Manchester United. Hij kan pas de vierde speler worden die in zes opeenvolgende duels van the Mancunians trefzeker is, na Eric Cantona, Ruud van Nistelrooij en Cristiano Ronaldo.

O José Mourinho verloor maar één van zijn 51 Premier League-thuisduels die op een zaterdag om 16.00 uur van start gingen: 41 zeges, 9 remises. Dat was een nederlaag tegen Crystal Palace in augustus 2015, als manager van Chelsea: 1-2.

O Romelu Lukaku scoorde in zes van zijn laatste acht competitiewedstrijden tegen Crystal Palace. Dat is inclusief beide duels van de voorbije voetbaljaargang.