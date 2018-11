Griezmann: ‘In mijn ogen zou hij de beste bondscoach voor Frankrijk kunnen zijn’

Onder leiding van Didier Deschamps werd Frankrijk afgelopen zomer wereldkampioen in Rusland. De vijftigjarige bondscoach staat sinds 2012 aan het roer bij les Bleus en heeft nog een contract tot medio 2020. Antoine Griezmann weet wel wie Deschamps moet opvolgen als hij besluit te vertrekken.

“Ik weet niet hoe lang Deschamps nog zal aanblijven als bondscoach. Hij heeft enorm veel respect verdiend met zijn werk bij de Franse ploeg en ik denk dat hij deze functie nog zolang kan blijven uitoefenen als hij zelf wil. In mijn ogen zou Zinédine Zidane de beste bondscoach voor Frankrijk kunnen zijn”, zegt Griezmann in gesprek met ESPN. Frankrijk verloor afgelopen vrijdag met 2-0 van Oranje.

Voor de Fransen zit de groepsfase van de Nations League er nu op. Indien Oranje minimaal een punt pakt in Duitsland, eindigt Frankrijk als tweede in de poule. “Deschamps heeft werkelijk fantastisch werk verricht”, benadrukt Griezmann. Voor Frankrijk staat dinsdagavond in Parijs nog de oefeninterland tegen Uruguay op het programma.