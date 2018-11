PEC Zwolle hoopt toptalent te huren: ‘Alles zal van Juventus afhangen’

Moise Kean maakt in januari mogelijk de overstap naar de Eredivisie. Volgens Calciomercato behoort PEC Zwolle tot het rijtje clubs dat de achttienjarige spits op huurbasis zou willen overnemen van Juventus. De warme banden met Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Kean, zouden de tijdelijke transfer mogelijk moeten maken.

Met Gianluca Scamacca, Alessandro Tripaldelli en Ouasim Bouy heeft PEC Zwolle reeds drie spelers uit de stal van Raiola in de selectie. Scamacca en Tripaldelli worden gehuurd van Sassuolo, terwijl Bouy tijdelijk is overgenomen van Leeds United. Nu zou dus ook Kean op huurbasis de overstap naar Zwolle moeten maken.

“Hij is zeker een belangrijke speler, die we al een tijdje op de voet volgen. Natuurlijk ken ik Raiola goed en we zoeken altijd naar mogelijkheden om belangrijke spelers ergens aan spelen toe te laten komen. We hebben met Tripaldelli en Scamacca al twee spelers uit Italië en het is mogelijk dat we meerdere spelers gaan binnenhalen. Het zal zeker lastig worden om Kean te huren en alles zal van Juventus afhangen”, zegt Ben Hendriks, scout van PEC, in gesprek met Calciomercato.

Kean hoeft dit seizoen door de moordende concurrentie niet te rekenen op speeltijd bij Juventus. Tot dusver speelde hij twaalf minuten voor la Vecchia Signora, in het Champions League-duel met Young Boys. Vorig seizoen liet Juventus de spits al tijdelijk vertrekken en speelde hij een jaar op huurbasis bij Hellas Verona. Het is niet de eerste keer dat Kean gelinkt wordt aan een overstap naar de Eredivisie, want eerder werd hij al eens in verband gebracht met PEC, PSV en Ajax.