‘Juventus wendt zich tot Real Madrid of PSG bij vertrek Dybala’

Paulo Dybala is in de ruime drie jaar die hij nu voor Juventus speelt uitgegroeid tot een dragende kracht in Turijn en de 25-jarige Argentijn wordt gezien als een van de spelers die La Vecchia Signora in de komende seizoenen aan de zijde van Cristiano Ronaldo aan de winst van de Champions League te helpen. Een vertrek van Dybala lijkt in de komende jaren echter niet helemaal uitgesloten, aangezien Tuttosport maandag uitpakt met het nieuws dat Juve ook andere plannen voor zijn aanval heeft.

De Turijnse sportkrant meldt dat Juventus serieus bereid is om na te denken over een vertrek van Dybala als er een bod van 130 of 140 miljoen euro binnenkomt. Manchester United werd de afgelopen maanden in verband gebracht met de komst van de spelmaker en het lijkt niet uitgesloten dat the Red Devils bereid zijn om de portemonnee te trekken in een poging vers bloed in de selectie van José Mourinho te laten stromen.

Achter de schermen is Juventus bezig met het opstellen van een plan om, als een dergelijke transfer daadwerkelijk van de grond komt, Kylian Mbappé of Marco Asensio los te weken van respectievelijk Paris Saint-Germain of Real Madrid. Mario Mandzukic mag na dit seizoen ook vertrekken van de regerend Italiaans landskampioen en Mbappé geldt als de droomkandidaat om het dan vrijgekomen gat in de aanval in te vullen. Cristiano Ronaldo is daarnaast de idool van de Fransman, waardoor Juventus verwacht goede kaarten in handen te hebben als PSG zich door de Financial Fair Play-beslommeringen genoodzaakt ziet afscheid te nemen van een van zijn sterspelers.

Asensio is de speler op de verlanglijst die qua speelstijl het meest op Dybala lijkt en geldt als alternatief voor Mbappé. De kans dat Real Madrid bereid is om, na het vertrek van Ronaldo, mee te werken aan de transfer van een nieuwe grote naam naar Juventus lijkt echter niet bijzonder groot. Als bovengenoemde twee spelers niet haalbaar zijn voor het geld dat Dybala eventueel op zal leveren, worden de miljoenen aangewend in een poging om een terugkeer van Paul Pogba te realiseren, zo sluit Tuttosport af.