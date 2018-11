Neville: ‘Hij begint mij langzaam te overtuigen van zijn kwaliteiten’

Afgelopen weekeinde doken er in Engeland berichten op dat Manchester United in Jordan Pickford van Everton een eventuele opvolger van David De Gea ziet. Gary Neville legt bij Sky Sports uit dat hij in eerste instantie zijn twijfels had bij de 24-jarige doelman, maar dat hij inmiddels overtuigd is.

“Voorafgaand aan het WK beschouwde ik hem als een risico, hij was een van de punten in het team waarover ik me zorgen maakte”, stelt Neville. “Ik denk dat internationaal voetbal hem goed ligt, in de zin van de manier van spelen. Dat heeft ermee te maken dat je meer tijd krijgt om op te bouwen dan in de Premier League. Hij begint mij langzaam te overtuigen van zijn kwaliteiten als doelman.”

“Hij is niet wat ik van een doelman verwacht. In mijn ogen moest een keeper altijd enorm dominant zijn. Er komen nu steeds meer keepers van zijn soort, die wat kleiner en behendig zijn. Dat heeft te maken met de verandering van tijd”, vervolgt de oud-verdediger van Manchester United over Pickford, die vorige zomer door Everton werd overgenomen van Sunderland.

“Ik was altijd doelmannen als Peter Schmeichel gewend. Pickford ziet er niet groot uit in het doel, maar is behendig en maakt goede reddingen”, besluit Neville. Pickford is de laatste tijd uitgegroeid tot de vaste doelman van de Engelse nationale ploeg en heeft inmiddels vijftien interlands achter zijn naam staan.