United overweegt bod van 34 miljoen: ‘Ik maak een exceptionele fase door’

Everton Sousa Soares, kortweg Everton, presteert dit seizoen uitstekend bij Grêmio. In september maakte de 22-jarige vleugelaanvaller zijn debuut in het nationale team van Brazilië, in de interland tegen de Verenigde Staten (0-2 overwinning). Mogelijk verkast Everton op korte termijn naar Europa, waar verschillende clubs geïnteresseerd zijn.

Zo zouden scouts van Manchester United overtuigd zijn geraakt van Everton. The Red Devils overwegen om een bod van 34 miljoen euro uit te brengen bij Grêmio, terwijl ook Manchester City de aanvaller in de gaten houdt. “We horen allemaal weleens geruchten, toch? Ik maak een exceptionele fase door en we weten hoe moeilijk het is als Engelse clubs naar Braziliaanse spelers kijken”, zegt Everton in gesprek met SporTV.

“Laten we afwachten wat er aan het einde van het seizoen gaat gebeuren. We zullen tegen die tijd moeten kijken wat het beste is voor Grêmio en voor mij”, stelt de vleugelaanvaller, wiens contract bij de Braziliaanse club nog loopt tot het einde van 2022. Dit seizoen zorgde hij in 37 wedstrijden voor 16 doelpunten en 3 assists.