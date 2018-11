Ajax, PSV en Feyenoord wilden 15 miljoen betalen voor hervormen Eredivisie

Ajax, PSV en Feyenoord waren bereid om gezamenlijk vijftien miljoen euro te betalen om de Eredivisie op de schop te gooien. Het voorstel van de drie traditionele topclubs was om de competitie te verkleinen tot zestien clubs en om het kunstgras te verbieden. Omdat er geen meerderheid was voor dit plan, is er ook niet over gestemd, zo bevestigt Edwin van der Sar tegenover de NOS.

De vijftien miljoen euro zou door Ajax, PSV en Feyenoord worden opgebracht door de televisiegelden van FOX Sports en de inkomsten uit het spelen van Europees voetbal te ‘herverdelen’. Van der Sar, algemeen directeur van Ajax, wil verder niet inhoudelijk op het afgeketste plan van de nationale topclubs ingaan.

Donderdag bereikten de Eredivisionisten een akkoord over een aantal wijzigingen vanaf het seizoen 2020/21. Clubs die niet op kunstgras spelen, krijgen over twee seizoenen een bonus van maximaal 350.000 euro. Dat geld komt uit een solidariteitsfonds dat wordt gefinancierd door de clubs die dus Europees voetbal spelen.

Andere wijzigingen hebben betrekking op het spelen van Europees voetbal. Clubs die uitkomen in de Europa League of Champions League dragen in eerste instantie vijf procent van hun inkomsten van de UEFA af aan een solidariteitsfonds. Bij overwintering wordt het percentage teruggeschroefd tot 3,75 procent. Ook zal de KNVB bij het opstellen van het speelschema meer rekening houden met de clubs die Europees spelen en zullen die clubs later instromen in de KNVB Beker.